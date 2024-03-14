Швидка доставка по Україні за зниженими цінами

Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА знизив тарифи на швидку доставку по території України за умови створення посилки в додатку чи на сайті. Спеціальна пропозиція діє до 31 травня 2024 року включно.

В рамках пропозиції вартість на швидку доставку з Meest ПОШТА по Україні становить:

Посилка XS — 45 грн (звичайна — 60 грн);

Посилка S — 55 грн (звичайна – 65 грн);

Посилка M — 75 грн (звичайна – 95 грн);

Посилка L — 115 грн (звичайна – 130 грн).

"З новою пропозицією ми робимо ціни на доставку в Україні найнижчими на ринку. Це ще один крок, щоб зробити поштові послуги для українців більш доступними та комфортними. Ми надаємо клієнтам можливість розумної економії за рахунок користування онлайн-сервісами та нашої партнерської мережі відділень", — зазначають у пресслужбі компанії.

Щоб відправити посилку онлайн, треба завантажити додаток Meest ПОШТА або зайти на сайт компанії, створити посилку по Україні, заповнити необхідні дані та оплатити її по спеціальному тарифу.

Meest ПОШТА оперує розгалуженою мережею партнерських відділень (у "Сільпо", ROZETKA, OKKO, БРСМ, lifecell), а також власних точок видачі та отримання посилок. Загалом — понад 4400 локацій.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор, що входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.

Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.