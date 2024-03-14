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Без світла понад 400 населених пунктів: є пошкодження обленерго у 4 областях

Четвер, 14 березня 2024, 11:40 - Артур Крижний

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 401 населений пункт. Зафіксовані пошкодження у обленерго 4 областей.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"В Сумській області через артобстріл з боку кордону з Росією та атаку дронів знеструмлено 3 населені пункти. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації. Також протягом доби зафіксовані пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Через погодні умови частково знеструмлено 2 населені пункти в Дніпропетровській області. Через технологічні порушення є знеструмлення у Запорізькій области.

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енергетика електроенергія
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