Один з енергоблоків АЕС вивели в аварійний ремонт: виявили технічні порушення

Один з атомних енергоблоків української АЕС виведено в аварійний ремонт через технологічні порушення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Один з атомних блоків відключено від мережі та виведено в аварійний ремонт через технологічні порушення. Проводиться огляд обладнання", - йдеться у повідомленні.

На теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у східному регіоні виведено в аварійний ремонт один блок.

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Через хмарну та безвітряну погоду сонячні та вітрові електростанції відчутно зменшили виробництво електроенергії у порівнянні з початком тижня.

Пропри зміни в роботі електростанцій, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Як повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", було відключено від мережі другий енергоблок Хмельницької АЕС.

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"Учора, 13 березня, о 17:48 було зафіксовано коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією збільшення", - йдеться у повідомленні.

Наразі в роботі перебувають 7 енергоблоків АЕС, всі – на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт.