Чай Greenfield досі виробляється під Києвом попри власників росіян

еп

Виробництво чаю Greenfield, яке належить росіянам Сєргєю Касьянєнку та Алєксандру Євневічу, підпільно поновило роботу після зупинки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні ЕП.

Україні виробництвом чаю Greenfield займалась ТОВ "Орімі Україна", яка є "дочкою" російської "Орими трэйд" росіян Сєргєя Касьянєнка та Алєксандра Євневіча. Українська компанія через кіпрський офшор Rimexo Limited була записана на громадянку Великої Британії Вєроніку Касьяненко.

Крім чаю Greenfield в Україні російська "дочка" випускала чаї під брендами TESS, "Принцеса Нурі", "Принцеса Канді", "Принцеса Гіта" і "Принцеса Ява". Вона також виробляла кавову продукцію – Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей".

Реклама:

Після початку великої війни перелічені марки чаю зникли з полиць супермаркетів – українські заводи нібито зупинили свою роботу. Однак згодом виробник Greenfield "заліг на дно" і відновив підпільне виробництво.

За словами співрозмовників ЕП на ринку, завод з виробництва Greenfield наразі продовжує працювати. Журналіст ЕП з'їздив у Требухів під Броварами і пересвідчився, що в приміщенні фабрики "ТС трейд" світяться вікна, на території припарковані авто, а біля пропускного пункту стоять велосипеди співробітників.

У будках біля шлагбаумів сидять охоронці, камери спостереження працюють, територія прибрана і доглянута. Те, що фабрика працює, підтвердили і двоє місцевих мешканців, з якими спілкувався журналіст ЕП.

Реклама:

Також журналіст ЕП відвідав Волинську гуртову базу в Києві – один з відомих у столиці центрів "сірої" торгівлі продуктами, товарами й контрабандою. Упаковки чаю Greenfield, TESS і Princess Noori знайшлися одразу і в кількох точках.

За наявними у редакції даними, серед мереж, які продовжують торгувати російським чаєм – "Ідеал", "Аргон" ("Грош"), "МегаМаркет", "Рост", "Клас", "Амбар", "Саммаркет", "Веселка".

Також читайте: Підпільний чай. Як в Україні виготовляють російські Greenfield і "Принцеса Нурі"

Економічна правда