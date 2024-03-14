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Курс валют на 14 березня: долар в банках досяг 39 гривень

Четвер, 14 березня 2024, 09:57 - Анастасія Жарикова

На 14 березня Національний банк продовжив зниження курсу гривні до долара та євро, середній курс долара в банках досяг 39 гривень.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,68 – 38,88 грн проти котирувань у 37,49 – 38,88 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,41– 42,71 грн проти курсу 42,36 – 42,45 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,7878 грн, євро – 42,4183 грн (напередодні долар - 38,4924 грн, євро – 42,0414 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,5 - 39,0 грн (курс на 13 березня – 38,3 - 38,8 грн);
  • Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 13 березня –  41,82 - 42,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,35 - 38,95 грн:
  • Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;
  • Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,91 грн за долар, в Ощаді – 38,84 грн, monobank – 38,9 грн. 

Економічна правда

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