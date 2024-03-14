Курс валют на 14 березня: долар в банках досяг 39 гривень

На 14 березня Національний банк продовжив зниження курсу гривні до долара та євро, середній курс долара в банках досяг 39 гривень.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,68 – 38,88 грн проти котирувань у 37,49 – 38,88 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,41– 42,71 грн проти курсу 42,36 – 42,45 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,7878 грн, євро – 42,4183 грн (напередодні долар - 38,4924 грн, євро – 42,0414 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,5 - 39,0 грн (курс на 13 березня – 38,3 - 38,8 грн);

Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 13 березня – 41,82 - 42,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,35 - 38,95 грн:

Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;

Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,91 грн за долар, в Ощаді – 38,84 грн, monobank – 38,9 грн.

Економічна правда