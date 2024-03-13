Найбільша державна судноплавна компанія України отримає наглядову раду

фото: УДП

В "Українського Дунайського пароплавства" - найбільшої державної судноплавної компанії України - вперше з’явиться наглядова рада.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

"Отримали наказ Міністерства [інфраструктури] щодо її формування", - написав Москаленко.

Він додав, що двох членів наглядової ради УДП, як представників держави, призначить міністерство. Ще трьох буде відібрано за результатами відкритого конкурсу із залученням професійного консультанта.

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"У членів наглядової ради мають бути різні компетенції (експертиза в транспортній галузі, правовій сфері, тощо). Важливо, щоб вони не лише здійснювати незалежний контроль та моніторинг, але й на основі власного досвіду та контактів, сприяли розвитку компанії та залученню інвестицій.

Сподіваюсь, наглядова рада стане частиною нашої команди однодумців та допоможе перетворити УДП в сильну та сучасну компанію з великим майбутнім. Адже показники ефективності роботи підприємства є водночас показниками якості роботи наглядової ради", - зазначив Москаленко.

Економічна правда

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