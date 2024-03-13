Найбільша державна судноплавна компанія України отримає наглядову раду
В "Українського Дунайського пароплавства" - найбільшої державної судноплавної компанії України - вперше з’явиться наглядова рада.
Про це у Facebook повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.
"Отримали наказ Міністерства [інфраструктури] щодо її формування", - написав Москаленко.
Він додав, що двох членів наглядової ради УДП, як представників держави, призначить міністерство. Ще трьох буде відібрано за результатами відкритого конкурсу із залученням професійного консультанта.
"У членів наглядової ради мають бути різні компетенції (експертиза в транспортній галузі, правовій сфері, тощо). Важливо, щоб вони не лише здійснювати незалежний контроль та моніторинг, але й на основі власного досвіду та контактів, сприяли розвитку компанії та залученню інвестицій.
Сподіваюсь, наглядова рада стане частиною нашої команди однодумців та допоможе перетворити УДП в сильну та сучасну компанію з великим майбутнім. Адже показники ефективності роботи підприємства є водночас показниками якості роботи наглядової ради", - зазначив Москаленко.
Економічна правда