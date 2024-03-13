Всі розділи
Укр / Рус

Spotify тестує повнометражні музичні відео в застосунку

Середа, 13 березня 2024, 18:45 - Олексій Павлиш
 
getty images

Стримінговий сервіс Spotify запускає повнометражні музичні відео в обмеженій бета-версії для преміум-підписників, виходячи на арену, на якій YouTube домінував протягом майже двох десятиліть.

Про це пише Reuters.

Музичні відео будуть доступні для преміум-користувачів у Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінах, Індонезії та Кенії в бета-версії, що стартує в середу.

Новий план Spotify має на меті досягти 1 мільярда користувачів до 2030 року, але компанія стикається з конкуренцією з боку Apple Music та YouTube, який дозволяє користувачам безкоштовно дивитися музичні відеокліпи.

Реклама:

За словами представників компанії, Spotify включатиме "обмежений каталог музичних відеокліпів, зокрема хіти таких світових виконавців, як Ед Ширан".

У лютому агентство повідомляло, що кількість преміум-передплатників Spotify, на яких припадає більша частина доходів компанії, у четвертому кварталі зросла на 15%, до 236 млн, перевищивши прогнози в 235,1 млн.

Тоді ж компанія прогнозувала, що в поточному кварталі кількість преміум-передплатників сягне 239 мільйонів, що вище за прогноз у 238,3 мільйона. 

Реклама:

У березні 2023 року Spotify представила нову функцію "Кліпи" - вертикальні відеоролики тривалістю менше ніж 30 секунд, які завантажуються безпосередньо на Spotify для виконавців. Крім того, компанія розширила свої сервіси, додавши подкасти та аудіокниги, щоб залучати більше користувачів.

Економічна правда

Spotify компанії світ
Реклама:
Матеріали за темою
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували 18 грудня 2023, 11:35
Spotify звільнить ще 1500 співробітників: це вже третя хвиля скорочень за рік 4 грудня 2023, 13:58
Spotify з 2024 року платитиме лише за пісні, які набрали більше 1000 прослуховувань 23 листопада 2023, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті