Spotify тестує повнометражні музичні відео в застосунку

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Стримінговий сервіс Spotify запускає повнометражні музичні відео в обмеженій бета-версії для преміум-підписників, виходячи на арену, на якій YouTube домінував протягом майже двох десятиліть.

Про це пише Reuters.

Музичні відео будуть доступні для преміум-користувачів у Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінах, Індонезії та Кенії в бета-версії, що стартує в середу.

Новий план Spotify має на меті досягти 1 мільярда користувачів до 2030 року, але компанія стикається з конкуренцією з боку Apple Music та YouTube, який дозволяє користувачам безкоштовно дивитися музичні відеокліпи.

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За словами представників компанії, Spotify включатиме "обмежений каталог музичних відеокліпів, зокрема хіти таких світових виконавців, як Ед Ширан".

У лютому агентство повідомляло, що кількість преміум-передплатників Spotify, на яких припадає більша частина доходів компанії, у четвертому кварталі зросла на 15%, до 236 млн, перевищивши прогнози в 235,1 млн.

Тоді ж компанія прогнозувала, що в поточному кварталі кількість преміум-передплатників сягне 239 мільйонів, що вище за прогноз у 238,3 мільйона.

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У березні 2023 року Spotify представила нову функцію "Кліпи" - вертикальні відеоролики тривалістю менше ніж 30 секунд, які завантажуються безпосередньо на Spotify для виконавців. Крім того, компанія розширила свої сервіси, додавши подкасти та аудіокниги, щоб залучати більше користувачів.

Економічна правда