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Європейський інвестбанк розглядає фінансування оборонної промисловості ЄС

Середа, 13 березня 2024, 17:20 - Артур Крижний

Європейський інвестбанк (ЄІБ) розглядає шляхи розширення підтримки оборонної промисловості Європейського Союзу. Це допоможе блоку посилити свою безпеку у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Кредитна установа Європейського Союзу проводить переговори з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами щодо початку інвестування у військові компанії, що виробляють оборонну продукцію, повідомило джерело, знайоме з цими планами. Лідери ЄС обговорять роль ЄІБ у підвищенні обороноздатності під час зустрічі наступного тижня.

Цього місяця блок оголосив, що виділить початкові 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів США) на посилення оборонного сектору, але єврокомісар з питань промисловості Тьєрі Бретон закликав до інвестицій у розмірі 100 мільярдів євро.

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"Ми готові зробити більше для сприяння спільним проектам, які стимулюють європейську промисловість та посилюють захист і стримування Європи", - заявила президентка ЄІБ Надія Кальвіньо минулого місяця після зустрічі міністрів фінансів ЄС.

Лідери ЄС також закличуть банк "переглянути визначення товарів подвійного призначення та політику кредитування оборонної промисловості", згідно з проєктом висновків, оприлюдненим Bloomberg.

Наразі багатосторонній фінансовій установі заборонено фінансувати діяльність, яка включає боєприпаси та зброю, а також обладнання чи інфраструктуру, призначені для військового чи поліцейського використання.

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ЄІБ є одним із найбільших емітентів облігацій регіону з майже 430 мільярдами євро непогашеної заборгованості в різних валютах, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Поряд із традиційними облігаціями, банк також випускає цінні папери з акцентом на сталий розвиток, що фінансують екологічні та соціальні ініціативи, такі як доступ до охорони здоров'я та освіти.

Зміни в ЄІБ можуть включати скасування загального виключення банку з фінансування військової інфраструктури, яка не призначена для військових цілей, повідомило джерело на умовах анонімності. Це також може призвести до фінансування матеріалів, деталей та компонентів виробничих потужностей, що виробляють боєприпаси.

ЄС ВПК
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Економічна правда
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