Європейський інвестбанк розглядає фінансування оборонної промисловості ЄС

Європейський інвестбанк (ЄІБ) розглядає шляхи розширення підтримки оборонної промисловості Європейського Союзу. Це допоможе блоку посилити свою безпеку у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Кредитна установа Європейського Союзу проводить переговори з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами щодо початку інвестування у військові компанії, що виробляють оборонну продукцію, повідомило джерело, знайоме з цими планами. Лідери ЄС обговорять роль ЄІБ у підвищенні обороноздатності під час зустрічі наступного тижня.

Цього місяця блок оголосив, що виділить початкові 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів США) на посилення оборонного сектору, але єврокомісар з питань промисловості Тьєрі Бретон закликав до інвестицій у розмірі 100 мільярдів євро.

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"Ми готові зробити більше для сприяння спільним проектам, які стимулюють європейську промисловість та посилюють захист і стримування Європи", - заявила президентка ЄІБ Надія Кальвіньо минулого місяця після зустрічі міністрів фінансів ЄС.

Лідери ЄС також закличуть банк "переглянути визначення товарів подвійного призначення та політику кредитування оборонної промисловості", згідно з проєктом висновків, оприлюдненим Bloomberg.

Наразі багатосторонній фінансовій установі заборонено фінансувати діяльність, яка включає боєприпаси та зброю, а також обладнання чи інфраструктуру, призначені для військового чи поліцейського використання.

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ЄІБ є одним із найбільших емітентів облігацій регіону з майже 430 мільярдами євро непогашеної заборгованості в різних валютах, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Поряд із традиційними облігаціями, банк також випускає цінні папери з акцентом на сталий розвиток, що фінансують екологічні та соціальні ініціативи, такі як доступ до охорони здоров'я та освіти.

Зміни в ЄІБ можуть включати скасування загального виключення банку з фінансування військової інфраструктури, яка не призначена для військових цілей, повідомило джерело на умовах анонімності. Це також може призвести до фінансування матеріалів, деталей та компонентів виробничих потужностей, що виробляють боєприпаси.