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Україні загрожує мільярдний дефіцит бюджету через європейський вуглецевий тариф

Середа, 13 березня 2024, 15:00 - Артур Крижний

Запровадження європейського вуглецевого тарифу СВАМ може призвести до мільярдного дефіциту бюджету України.

Про це попередив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, пише РБК.

За словами Каленкова, українські підприємства не мають можливості модернізувати виробництво та впровадити нові технології, щоб відповідати екологічним стандартам ЄС. Це пов'язано з високими ризиками інвестицій в Україну під час війни.

"Війна призвела до того, що інвестувати в Україну практично зараз неможливо. Запровадження СВАМ для України на загальних підставах принесе дірки у бюджетах у десятки мільярдів гривень", - пояснив експерт. 

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Каленков закликав український уряд розпочати переговори з Єврокомісією щодо відстрочення дії СВАМ для України. За його словами, це допоможе уникнути втрат у надходжень та валютної виручки.

"Правильним рішенням, напевно, було б нашому уряду розмовляти з Єврокомісією про те, щоб до України як країни, яка зараз стоїть на порозі Євросоюзу, застосовувалися особливі правила", - підкреслив Каленков.

Екотариф почне працювати для України вже 2026 року.

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ЄС металургія
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Економічна правда
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