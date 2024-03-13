Україні загрожує мільярдний дефіцит бюджету через європейський вуглецевий тариф

За словами Каленкова, українські підприємства не мають можливості модернізувати виробництво та впровадити нові технології, щоб відповідати екологічним стандартам ЄС. Це пов'язано з високими ризиками інвестицій в Україну під час війни.

"Війна призвела до того, що інвестувати в Україну практично зараз неможливо. Запровадження СВАМ для України на загальних підставах принесе дірки у бюджетах у десятки мільярдів гривень", - пояснив експерт.

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Каленков закликав український уряд розпочати переговори з Єврокомісією щодо відстрочення дії СВАМ для України. За його словами, це допоможе уникнути втрат у надходжень та валютної виручки.

"Правильним рішенням, напевно, було б нашому уряду розмовляти з Єврокомісією про те, щоб до України як країни, яка зараз стоїть на порозі Євросоюзу, застосовувалися особливі правила", - підкреслив Каленков.

Екотариф почне працювати для України вже 2026 року.

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