Понад 2000 медичних закладів отримали доступ до швидкого інтернету

В Україні вже 2058 медичних закладів мають доступ до швидкісного інтернету та необхідні засоби для його використання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Міністерство охорони здоров’я за активної підтримки Міністерства цифрової трансформації працює над забезпеченням цифрової безбар’єрності. Так, наразі уже 2058 медичних закладів України мають змогу користуватись швидкісним інтернетом та засобами доступу до нього", - йдеться у повідомленні.

Розширення інтернет-мережі полегшує доступ пацієнтів до цифрових сервісів, зокрема, дає можливість людям, особливо тим, які проживають у сільській місцевості, долучитися до державної програми "Доступні ліки".

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