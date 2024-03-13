За перші два місяці року обсяг торгівлі через Суецький канал впав на 50%

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За перші два місяці 2024 року торгівля через Суецький канал впала на 50 відсотків порівняно з попереднім роком, а торгівля через Панамський канал - на 32 відсотки.

Про це йдеться у звіті МВФ.

"Оцінки показують, що обсяг торгівлі, який пройшов через Суецький канал, скоротився на 50 відсотків у перші два місяці року, а обсяг торгівлі, що проходить навколо Мису Доброї Надії, за нашими оцінками, зріс на 74 відсотки порівняно з минулим роком. Тим часом обсяг транзитної торгівлі через Панамський канал знизився майже на 32 відсотки порівняно з попереднім роком". - йдеться у звіті.

Напади на судна в районі Червоного моря зменшили трафік через Суецький канал через який проходить близько 15 відсотків світового обсягу морської торгівлі. Натомість кілька судноплавних компаній спрямували свої судна в обхід мису Доброї Надії. Це збільшило час доставки в середньому на 10 днів або більше, що завдало шкоди компаніям з обмеженими запасами.

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На іншому кінці світу сильна посуха на Панамському каналі змусила владу запровадити обмеження, які з жовтня минулого року суттєво зменшили щоденну кількість суден, що сповільнило морську торгівлю через ще один канал, на який припадає близько 5 відсотків світової морської торгівлі.