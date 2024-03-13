Україна позбулася залежності від РФ у ядерній галузі - Енергоатом
Середа, 13 березня 2024, 12:20 -
Попри повномасштабну війну, Україна позбулась залежності від російських технологій та ядерного палива.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на слова президента компанії Петра Котіна.
"Ми завершили цей процес і вже не залежимо від російських технологій і палива з Росії. Вони завжди використовували свої поставки, щоб чинити на нас тиск і шантажувати", – заявив Петро Котін.
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У п'ятницю, 8 березня, на Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.
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