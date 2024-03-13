Ціни на нафту зросли через очікування високого попиту в США

Ціни на нафту зросли через очікування високого світового попиту, зокрема у Сполучених Штатах. Навіть попри трохи стійку інфляцію в США, це не суттєво вплинуло на очікування щодо можливого зниження ставок Федеральною резервною системою вже найближчим часом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 28 центів, або на 0,3%, до 82,20 доларів за барель. На нафту марки West Texas Intermediate (WTI) у США - на 28 центів, або на 0,4%, до 77,84 долара за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підтвердила свій прогноз щодо високого зростання світового попиту на нафту на 2,25 мільйона барелів на день у 2024 році та на 1,85 млн ​​барелів на день у 2025 році, а також підвищила прогноз економічного зростання на цей рік.

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Ще одним свідченням здорового попиту є те, що за даними джерел ринку, які посилаються на показники Американського інституту нафти, запаси сирої нафти та палива в США минулого тижня скоротилися.

Аналітики вважають, що Федеральна резервна система США може почати знижувати ставки влітку, попри те, що ціни на споживчі товари в США в лютому зросли досить сильно через подорожчання бензину та оренди житла, що свідчить про певну стійкість інфляції. Зниження ставок сприяє попиту на нафту.

"Ризикове середовище залишилося в основному незворушеним, спираючись на тверду віру в те, що поточного ринкового ціноутворення на зниження ставок лише в червні буде достатньо", - сказав стратег ринку в IG Яп Джун Ронг.

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Він також зазначив, що несподіване зниження запасів сирої нафти в США та сильні прогнози зростання від ОПЕК також підтримали ціни.

В аналітичній записці для клієнтів аналітики Capital Economics заявили, що вони все ще прогнозують, що ФРС почне пом'якшувати політику "ближче до червня".