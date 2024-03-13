Онлайн-шопінг стає все більш популярним серед українців – дослідження Deloitte

У 2023 році частота онлайн-замовлень збільшилась на 12%: найчастіше в інтернеті українці купують електроніку та побутову техніку (26%), косметику та парфумерію (19%), а також одяг та взуття (17%).

Про це йдеться в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

При цьому офлайн залишається важливим форматом купівлі в житті українців, кажуть в "Делойт".

"Якщо порівнювати з 2022 роком, коли через повномасштабне вторгнення та питання безпеки частота офлайн-покупок суттєво скоротилася до 50%, то цього року спостерігається відновлення: кількість покупок збільшилась на 9%. Найчастіше в традиційних магазинах купують їжу (85%), алкогольні напої (79%), товари для дому та побутову хімію (72%)", - йдеться в дослідженні.

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При цьому опитування свідчить, що у 2023 році тенденція економити серед українських споживачів збереглася.

"Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка, якщо порівняти з 2022 роком (47%-86%). Найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у 2023 році скоротилось відвідування ресторанів і барів: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в.п. менше, ніж у 2022 році. Натомість зростає популярність приготування їжі вдома (50%), найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).

Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті витрат - 65% респондентів економлять на розвагах поза домом, а 58% рідше відвідують кінотеатри та концерти. Натомість онлайн-розваги стають все більш популярними: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів, додає "Делойт".

Опитування українців, яке лягло в основу дослідження, проводилось з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Для збору даних використовувався кількісний метод – онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України.

Економічна правда