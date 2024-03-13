У Державіаслужбі запрацюють інспектори з безпеки

Уряд затвердив Положення про державного інспектора з безпеки авіації.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до абзацу третього частини першої статті 16 Повітряного кодексу України, Положення про державного інспектора з безпеки авіації. Положення визначає статус державного інспектора з безпеки авіації, регламентує його функції та повноваження…" – йдеться в повідомленні.

Зокрема, встановлено, що державний інспектор є службовою особою Державіаслужби, уповноваженою на здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням субʼєктами авіаційної діяльності вимог законодавства в галузі цивільної авіації.

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Крім того, державний інспектор здійснюватиме контроль за станом обʼєктів авіаційної діяльності у процесі провадження такої діяльності, використання повітряного простору України, а також виконуватиме інші функції і завдання, покладені на Державіаслужбу.

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