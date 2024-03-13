Показник витрат українців на продукти харчування і обов'язкові платежі сягає 66%, шо понад удвічі більше, ніж середній світовий показник.

Про це йдеться в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

"Цього року було проведено порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

Українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна - єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, за результатами дослідження, українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

Дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини - 17%, Польщі - 15%, США - 19%, Канади - 15%, ПАР - 17%.

Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини - 10%, Польщі - 12%, США - 12%, Канади - 10%, ПАР - 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн, додають в компанї.

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Опитування українців, яке лягло в основу дослідження, проводилось з 13 до 28 листопада 2023 року. У ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Для збору даних використовувався кількісний метод - онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України.

Економічна правда