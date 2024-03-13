Курс валют на 13 березня: долар та євро продовжують рости в ціні

На 13 березня Національний банк знову ослабив офіційну гривню, долар та євро в банках відповідно продовжують дорожчати.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,05 – 38,85 грн проти котирувань у 37,74 – 38,80 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,31– 42,70 грн проти курсу 42,18 – 42,44 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,4924 грн, євро – 42,0414 грн (напередодні долар - 38,3825 грн, євро – 41,9559 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,3 - 38,8 грн (курс на 12 березня – 38,2 - 38,7 грн);

Євро – 41,82 - 42,5 грн (курс на 12 березня – 41,7 - 42,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,2 - 38,8 грн:

Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;

Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,76 грн за долар, в Ощаді – 38,8 грн, monobank – 38,75 грн.

Економічна правда