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Курс валют на 13 березня: долар та євро продовжують рости в ціні

Середа, 13 березня 2024, 09:38 - Анастасія Жарикова

На 13 березня Національний банк знову ослабив офіційну гривню, долар та євро в банках відповідно продовжують дорожчати.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,05 – 38,85 грн проти котирувань у 37,74 – 38,80 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,31– 42,70 грн проти курсу 42,18 – 42,44 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,4924 грн, євро – 42,0414 грн (напередодні долар - 38,3825 грн, євро – 41,9559 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,3 - 38,8 грн (курс на 12 березня – 38,2 - 38,7 грн);
  • Євро – 41,82 - 42,5 грн (курс на 12 березня –  41,7 - 42,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,2 - 38,8 грн:
  • Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;
  • Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,76 грн за долар, в Ощаді – 38,8 грн, monobank – 38,75 грн. 

Економічна правда

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