Як український бізнес долучається до боротьби

Свідомі громадяни – гордість нації. А свідомий б ізнес – шлях до наближення нашої перемоги.

І одним із таких свідомих бізнесів стала група фармацевтичних компаній "Кусум" (до складу якої входить ТОВ "Гледфарм ЛТД"), яка попри важкі часи сьогодення не зупиняє своєї роботи, а, навпаки, нарощує виробництво, аби допомагати українським медичним установам, військовим та волонтерам.

Ще до початку повномасштабного вторгнення силами "Кусум" проводився ремонт цивільних укриттів для населення та здійснювалась активна інформаційна боротьба з неправдивою інформацією про ситуацію в Україні в міжнародному інфопросторі.

Із перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні група фармацевтичних компаній "Кусум" забезпечує профільну підтримку медзакладів лікарськими засобами.

Загальна вартість наданих медикаментів становить понад 40 млн гривень. Більше 400 лікарень та неприбуткових організацій вже отримали необхідні медичні засоби, які часто доставлялися в надзвичайно важких умовах, навіть під час бойових дій та обстрілів.

Автівка для військових від Кусум

Окрім фармдопомоги та інформаційної підтримки, за сприяння компанії було врятовано 750 іноземних студентів із Сум. Тоді місто було повністю оточене та перебувало в блокаді.

Тож понад 20 днів силами компанії здійснювалося безперебійне постачання питної води та харчування, а при першій же нагоді студентів було вивезено та доправлено в більш безпечні регіони Україні.

У перші дні повномасштабного вторгнення, у 2022 році, група фармацевтичних компаній "Кусум" переказала на рахунки НБУ 11 млн грн на потреби Збройних сил України.

Окрім цього, за активної участі компанії та сприяння Посольства України в Індії, Посольства Індії в Україні, МЗС та Військово-повітряних сил Індії, в перші тижні війни було зібрано 25 тонн гуманітарної допомоги, загальною вартістю близько 52 млн гривень.

Доставка допомоги здійснювалася літаками ВПС Індії до Варшави, звідки її було доправлено в Україну. На сьогодні ця гумдопомога стала регулярною та здійснюється кілька разів на рік і розповсюджується серед військових, шпиталів, лікувально-профілактичних закладів тощо.

Нові виклики – нові рішення

Кожного дня допомога військовим від групи фармацевтичних компаній "Кусум" тільки зростала.

У травні 2022 року на потреби ЗСУ компанією було передано 20 службових автомобілів. У цей же час "Кусум" здійснила другу доставку гуманітарної допомоги з Індії в Україну загальною вартістю 900 тис. доларів США.

Починаючи з осені 2022 року, коли ворожі атаки залишали українські міста без світла, компанія знайшла спосіб допомогти населенню. У найкоротші терміни сотні ліфтів багатоквартирних будинків та цивільних об'єктів були оснащені "скриньками незламності", що містили питну воду, їжу та базові медикаменти.

Тоді ж компанія провела збір коштів на гемостатичні серветки CELOX для ЗСУ та передала на передову комплекти теплого одягу, термоодяг та печі-буржуйки. Згодом були закуплені переносні електростанції для потреб СБУ.

Доставка питної води та їжі мешканцям м.Суми

Життя попри війну

І, звісно, крім тотальної допомоги військовим, "Кусум" робить важливий вклад у життя цивільного населення. У 2023 році за сприяння компанії у Києві було облаштовано затишний сквер, а згодом і цілий парк, де можуть відпочивати всі охочі.

На сьогодні допомога Україні від "Кусум" вже становить понад 170 млн гривень, проте компанія на цьому не зупиняється. "Кусум" працює задля української перемоги, надаючи робочі місця та підтримуючи наших воїнів, людей, що постраждали від російської агресії, та цивільне населення.

Внесок компанії у нашу боротьбу був високо оцінений та відмічений Відзнакою Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом" та Нагородою від Президента України.

Група фармацевтичних компаній "Кусум" стала справжнім взірцем свідомого українського бізнесу та прикладом для наслідування. І якщо кожен громадянин та представник бізнесу зробить свій вклад, то наша перемога стане ще на крок ближчою!