Річна інфляція у США прискорилась: дорожчає бензин і житло

Річна інфляція у США прискорилася до 3,2% у лютому порівняно з 3,1% у січні. Вищі ціни на бензин прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.

Про це пише CNN із посиланням на дані Міністерства праці США.

"Згідно з останнім індексом споживчих цін, вищі ціни на бензоколонках прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.

Однак інфляція сповільнилася в інших ключових сферах, таких як продукти харчування та житло, що стало позитивною новиною як для Федерального резерву, так і для споживачів", - пише CNN.

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В цілому, у лютому річна інфляція зросла на 3,2% проти 3,1% у січні, що перевищило очікування економістів.

"Інфляція схожа на бобслейну трасу, вона спускається вниз з багатьма поворотами", - написав у вівторок професор економіки та фінансів Університету Лойоли Мерімаунт і головний економіст SS Economics Сонг Вон Сон.

У лютому інфляція зросла через різке підвищення цін на бензин та подальше стабільне зростання вартості житла. Разом ці дві категорії спричинили 60% місячного зростання.

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Крім бензину, до числа категорій, де спостерігався найбільший стрибок цін, увійшли одяг для дівчаток (зростання на 6,8%), яйця (5,8%) та тарифи авіакомпаній (3,6%).

У річному обчисленні ціни на харчові продукти сповільнилися до 2,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.

Економічна правда