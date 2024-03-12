За кордоном через війну майже 5 мільйонів українців: значна частина може не повернутися

На кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Від 1,4 до 2,3 млн осіб можуть залишитись за межами України.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).​

"На кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Переважна більшість біженців – це жінки (найбільша частка – жінок у віці 35-44 років – 13%) та діти", - йдеться у повідомленні.

Cтаном на січень 2024 року, найбільша частка українських біженців у Європі перебуває в Німеччині (30%) та Польщі (22%). Поза країнами Європи, найбільшими країнами за кількістю прийнятих з початку повномасштабного вторгнення українців – США (280 тис. осіб), Велика Британія (253,2 тис.) і Канада (210,2 тис.).​

Реклама:

Зазначається, що багато країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них більш жорсткими ніж на початку повномасштабного вторгнення.​

За розрахунками ЦЕС, за межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.

ЦЕС також надав рекомендації, які можуть стимулювати українців повернутися:

Реклама: