НКЦПФР планує запуск біржових торгів біопаливом та агропродукцією

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР), спільно з Держенергоефективності, працює над впровадженням біржових торгів біопаливом та розглядає можливість запуску пілотних торгів агропродукцією.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив член НКЦПФР Арсен Ільін.

"Це буде додатковий внесок в енергонезалежність... Сподіваюся, результат буде, але обсяг ринку тут середній", - сказав Ільїн.

За його словами, за обсягами значно більший потенціал має агропродукція.

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"Але, відверто скажу, що ринок цей досить складний, тому що, крім самої торгівлі, є ще питання контролю постачань", - додав він.

Ільїн зазначив, що потрібно переконатися, що постачається саме те, що було в контракті, і ця процедура набагато складніша, ніж можна уявити.

"Також є опитування логістики, тому що найбільша проблема нині - не просто продати що-небудь, а забезпечити логістику. І також розуміємо, що є ще додаткові питання безпеки у війну великих складів чогось, наприклад зерна", - додав член НКЦПФР.

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За його словами, план щодо організації біржових торгів агропродукцією - "поступово рухатися".

"Точно можу сказати, що щось на кшталт пілота хочемо зробити", - пояснив він.

Коментуючи плани щодо створення ринку викидів згідно з вимогами ЄС, Ільїн сказав, що НКЦПФР бере участь у відповідному проєкті Міндовкілля, але його наразі "трохи поставлено на паузу", бо його впровадження буде тиском на виробників, на їх собівартість.

"Тому торгівля викидами - це важливо і має бути зроблено, як і в інших європейських країнах, але нині на етапі виживання і боротьби нам потрібно спочатку думати про ті продукти, які дають змогу нашій економіці працювати", - сказав він.

Економічна правда