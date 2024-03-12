ЄС одностайно підтримав другий термін Георгієвої на посаді глави МВФ

Міністр фінансів Європейського Союзу підтримав Крісталіну Георгієву на другий термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, передає Bloomberg.

За його словами, підтримка серед країн-членів була одностайною.

"Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність фактично очолювати МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські країни-члени фактично висловили таку підтримку", — сказав він.

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Нинішній п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні.

"Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство протягом останніх кількох років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надала підтримку всім членам", — сказав Ван Петегем.

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається виконавчою радою установи, яка складається з 24 осіб, обраних країнами-членами. Європейці прийнято обирати голову МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолюватиме Світовий банк. Обидві установи розташовані у Вашингтоні.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у другому п’ятирічному терміні на посаді голови світового кредитора та готова забезпечити достатню підтримку серед країн-членів.