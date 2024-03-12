Минулого тижня українці отримали іпотечних кредитів на майже 300 мільйонів

Минулого тижня за програмою "єОселя" українці отримали 173 кредити на суму 282 мільйони гривень. Від початку 2024 року — 1650 кредитів на майже 3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Так, від старту урядової програми загальна сума виданих іпотечних кредитів становила 12,2 млрд гривень.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 173 кредити на 282 млн грн, серед яких:

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кредити під 3% отримали 90 військовослужбовців та силовиків, 24 педагоги, 9 медиків та 4 науковці;

кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла, 2 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (134 кредити), водночас 31 українець взяв кредит на купівлю квартири у забудовника, 8 - квартири в будинку, який зводиться.