Прокуратура проводить обшуки в київському КП "Плесо"
Вівторок, 12 березня 2024, 15:26 -
Подільська окружна прокуратура Києва 12 березня проводить обшуки на території комунального підприємства "Плесо".
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Обшуки проводяться на підставі ухвали Подільського районного суду від 29 лютого.
Метою проведення обшуків є виявлення та фіксація відомостей, пов’язаних із діяльністю комунального підприємства, а також відшукання оригіналів документів робочого документообігу.
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У КМДА додали, що зі свого боку комунальне підприємство надає всі необхідні наявні документи, сприяє правоохоронним органам у проведенні вищевказаних процесуальних заходів та розраховує на об’єктивність і неупередженість слідства.
Економічна правда
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