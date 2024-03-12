Експорт російської нафти морем збільшився до найвищого за рік рівня: доходи РФ ростуть

Морський експорт російської нафти різко зріс до найвищого рівня в цьому році. Середній дохід за чотири тижні зріс, збільшившись приблизно на 50 мільйонів доларів, до 1,66 мільярда доларів на тиждень.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зростання на 590 000 барелів на день за тиждень до 10 березня відбулося невдовзі після того, як Москва підтвердила свою відданість зусиллям ОПЕК+ запобігти глобальному надлишку нафти та підтримувати високі ціни шляхом обмеження видобутку.

Тижневі обсяги експорту на 420 000 барелів на день перевищують зобов'язання Росії перед своїми партнерами за перший квартал, а середній показник за чотири тижні перевищує ціль на 80 000 барелів на день.

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Протягом другого кварталу Кремль планує відмовитися від експортних квот на користь обмеження видобутку. Минулого місяця дотримання країною своєї поточної обіцянки щодо скорочення видобутку нафти знизилося після того, як на початку року воно становило майже 100%.

Загальна вартість сирої нафти, що експортується, зросла до найвищого показника з жовтня, досягнувши 1,86 мільярда доларів за семиденний період, попри міжнародний режим санкцій, покликаний обмежити можливості президента Володимира Путіна фінансувати війну в Україні, яка вже триває третій рік.

Минулого тижня в тихоокеанському порту Козьміно було завантажено одинадцять танкерів. Це лише на один менше, ніж рекордна кількість, зафіксована за тиждень до 4 лютого, і на п'ять більше, ніж під час ураження операцій минулого тижня.

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Загальна вартість експорту російської нафти зросла з переглянутого показника 1,53 мільярда доларів США за попередній тиждень. Середній дохід за чотири тижні також трохи зріс, збільшившись приблизно на 50 мільйонів доларів до 1,66 мільярда доларів на тиждень.