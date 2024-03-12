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Міноборони оголосило про закупівлю пікапів на понад 200 мільйонів

Вівторок, 12 березня 2024, 14:55 - Артур Крижний
 
Getty Images

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосила в системі Prozorro відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up. Очікувана вартість – 206,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Загальна очікувана вартість – 206,5 мільйона гривень (з ПДВ). Термін постачання: до 90 календарних днів з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. 

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Економічна правда
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