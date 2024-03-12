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Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків ухилянтів

Вівторок, 12 березня 2024, 14:08 - Українська правда

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.

Джерело: народна депутатка від "Євросолідарності" членкиня комітету Ірина Фріз у Facebook

Пряма мова: "Під час засідання комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроєкту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків".

Деталі: Фріз заначає, що до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми.

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В результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін.

Наступне засідання профільного комітету заплановано на 13 березня.

Пряма мова: "Якщо б ми такими темпами рухались без закриття засідання через відхилення внесених "законодавчих новел", то до кінця тижня точно можна б було пройти всі правки".

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Что предшествовало: Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации в целом внесено 4195 поправок. Народный депутат от Голоса, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что это наверное больше всего правок за всю историю.

7 февраля Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

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Українська правда

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