На станції метро "Хрещатик" у Києві відновить роботу ще один вестибюль

З 13 березня на станції метро "Хрещатик" Київського метрополітену запрацює ще один вестибюль.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен", передає пресслужба КМДА.

Відновлює роботу вестибюль, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33. Вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

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"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", - додали в КМДА.

Економічна правда