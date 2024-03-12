Всі розділи
Укр / Рус

На станції метро "Хрещатик" у Києві відновить роботу ще один вестибюль

Вівторок, 12 березня 2024, 12:51 - Анастасія Жарикова

З 13 березня на станції метро "Хрещатик" Київського метрополітену запрацює ще один вестибюль.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен", передає пресслужба КМДА.

Відновлює роботу вестибюль, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33. Вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35. 

Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

Реклама:

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", - додали в КМДА.

Економічна правда

метрополітен
Реклама:
Матеріали за темою
У Києві відновить роботу станція метро "Дніпро" 7 березня 2024, 13:30
Рух поїздів на синій гілці метро мають відновити влітку - Кличко 29 лютого 2024, 13:00
У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля станції метро "Спортивна" 14 лютого 2024, 11:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті