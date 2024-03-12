НКЕК спростила процедуру зміни мобільного оператора зі збереженням номера

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку схвалила зміни до порядку надання послуг перенесення номерів при переході до іншого мобільного оператора.

Про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Зазначається, що послугою перенесення мобільного номера з повним його збереженням при переході до іншого мобільного оператор – Mobile Number Portability (MNP), в Україні скористалось близько 450 тис абонентів.

У НКЕК для покращення доступності послуги запропонували ряд змін до порядку надання MNP, а саме:

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заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номера, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи унеможливлюють отримання послуги для абонента;

скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу (зумеру) – без голосового повідомлення про те, що ви телефонуєте на перенесений до мережі іншого оператора номер;

надання НКЕК права приймати оперативні рішення щодо призупинення надання послуги у разі кібератак, аварій.

Додається, що подати пропозиції та зауваження можна до 18 березня 2024 року.

Економічна правда.