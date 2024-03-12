Експорт російського дизпального впав до тримісячного мінімуму

Минулого тижня обсяги постачань дизпального й газойлю через російські порти склали 858 тис. тонн. Це мінімальний показник з початку грудня минулого року.

Про це повідомляє enkorr.

Відвантаження дистилятів скорочуються третій тиждень поспіль на тлі чисельних атак російських нафтопереробних об’єктів протягом січня й лютого:

21 січня було атаковано газопереробний комплекс "Новатек Усть-Луга", розташований у Фінській затоці. Виробництво газойлю тут було відновлено лише три тижні потому, 11 лютого.

25 січня було уражено первинну установку переробки нафти на Туапсинському НПЗ "Роснєфті".

Лютнева серія атак почалася з волгоградського НПЗ "Лукойлу", на якому 3 лютого було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.

9 лютого ушкоджень різного ступеня зазнали потужності Ільського й Афіпського НПЗ, обидва розташовано у Краснодарському краї.

Минулого місяця найбільший дизельний термінал у Приморську скоротив експорт з 2,21 млн тонн до 1,72 млн тонн. В березні, згідно з даними оператору термінала, заплановані обсяги постачань дизпального складають 1,85 млн тонн. Але ймовірно "Транснефть" скоригує березневі відвантаження через "Приморськ" у бік зменшення після атаки БпЛА на "Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез", який під’єднаний до північної гілки дизельного продуктопроводу.

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