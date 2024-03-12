Ціни на нафту трохи зросли на тлі напруження на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли у вівторок, 12 березня, через постійну геополітичну напруженість на Близькому Сході. Водночас зростання було обмежене очікуваннями слабшого попиту та збільшення поставок від виробників за межами ОПЕК.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси нафти Brent зросли на 37 центів, або 0,4%, до 82,58 доларів за барель. Ціна на американську нафту WTI зросла на 27 центів, або 0,3%, до 78,20 доларів за барель.

Хоча війна між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС не призвела до значних перебоїв з постачанням нафти, хусити Ємену, що підтримуються Іраном, з листопада атакують кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

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У понеділок авіаудари, які приписують коаліції США та Британії, вразили портові міста та невеликі міста на заході Ємену. У вівторок хусити заявили, що вони завдали ракетного удару по цілі, яку вони назвали американським кораблем у Червоному морі.

Проте зростання цін стримують прогнози слабшого попиту та збільшення поставок від виробників за межами ОПЕК.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) очікує, що постачання нафти зросте до рекордного рівня близько 103,8 мільйонів барелів на день, майже повністю коштом виробників за межами ОПЕК та їхніх союзників (ОПЕК+), включаючи США, Бразилію та Гаяну.

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