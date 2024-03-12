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У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ - росЗМІ

Вівторок, 12 березня 2024, 11:13 - Артур Крижний
 
Соцмережі

У російському Санкт-Петербурзі палає Південна ТЕЦ. Займання поширилося площею 300 квадратних метрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Сильна пожежа та густий стовп диму в районі Південної ТЕЦ на Софійській", - пише місцевий російський телеграм-канал.

 
Соцмережі

Пожежу в районі Південної ТЕЦ у Петербурзі підтвердили й інші російські телеграм-канали.

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Пізніше стало відомо, що пожежа виникла за залізною дорогою від ТЕЦ.

РФ ТЕЦ
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