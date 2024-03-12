У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ - росЗМІ

"Курку треба годувати". Чи може Україна відкрити експорт для виробників зброї? Грошей на закупівлю зброї у вітчизняних виробників не вистачає. Заводів більше, але нові потужності все частіше простоюють. Чи можливо тоді дозволити експорт зброї і чи немає альтернативних варіантів?