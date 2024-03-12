У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ - росЗМІ
Вівторок, 12 березня 2024, 11:13 -
У російському Санкт-Петербурзі палає Південна ТЕЦ. Займання поширилося площею 300 квадратних метрів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Сильна пожежа та густий стовп диму в районі Південної ТЕЦ на Софійській", - пише місцевий російський телеграм-канал.
Пожежу в районі Південної ТЕЦ у Петербурзі підтвердили й інші російські телеграм-канали.
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Пізніше стало відомо, що пожежа виникла за залізною дорогою від ТЕЦ.
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