Курс валют на 12 березня: гривня продовжує втрачати в ціні

На 12 березня Національний банк різко ослабив гривню до долара та євро, також гривня подешевшала на "чорному ринку" та в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,02 – 38,59 грн проти котирувань у 37,76 – 38,52 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,12– 42,31 грн проти курсу 42,07 – 42,24 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,3825 грн, євро – 41,9559 грн (напередодні долар - 38,1410 грн, євро – 41,6957 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,2 - 38,7 грн (курс на 11 березня – 38,0 - 38,55 грн);

Євро – 41,7 - 42,35 грн (курс на 11 березня – 41,6 - 42,22 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк – 38,1 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,61 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, monobank – 38,6 грн.

Економічна правда