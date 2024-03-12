Відновлення української наукової інфраструктури коштуватиме 1,3 мільярда доларів - ЮНЕСКО

Вартість відновлення української державної наукової інфраструктури, яка була зруйнована в ході вторгнення Росії, становить понад 1,26 мільярда доларів.

Про це свідчить дослідження Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), передає Укрінформ.

"Згідно з новим дослідженням, опублікованим сьогодні ЮНЕСКО та Малою академією наук України, за останні два роки було пошкоджено або зруйновано 1 443 будівлі, що належать 177 науковим установам. Відновлення цих будівель коштуватиме понад 1,21 млрд дол. З них 980,5 млн доларів – лише для університетів, оскільки вони зазнали найбільших втрат", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждала наукова інфраструктура Харківської області, а найбільших збитків зазнали Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (116,5 млн дол. США) та Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (104,1 млн дол. США).

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У дослідженні зазначається, що значна частина обладнання була знищена або викрадена. Пошкоджено понад 750 одиниць науково-технічного обладнання, з яких 643 одиниці не підлягають відновленню.Загальна вартість відновлення дослідницького обладнання оцінюється в 45,9 млн дол.

"Тимчасова окупація територій російськими військами також має значний вплив: 18 наукових інститутів були змушені переїхати, деякі з них проводили дослідження місцевого біорізноманіття та екології, які не можуть продовжуватись дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Було вказано на те, що особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, розташованого поблизу Запоріжжя. Обладнання для моніторингу стану ядерної промисловості було викрадено або знищено, в тому числі унікальна радіологічна лабораторія, яка контролює рівень радіації.

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Також через війну значно скоротилося фінансування науки в Україні. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, валові внутрішні витрати на дослідження і розробки в період з 2021 по 2022 рік скоротилися на 38,5% - з 2,019 млрд дол до 1,242 млрд дол.

Економічна правда