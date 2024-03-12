У Європарламенті ініціювали дебати про заборону на імпорт агропродукції з РФ і Білорусі

Європарламент у вівторок проведе дебати щодо заборони імпорту агропродукції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ініціативу вніс польський євродепутат Анджей Халіцкі від найбільшої політичної групи – "Європейської народної партії".

Запит на дебати подали вже після затвердження порядку денного сесії, але очікується, що парламентарі підтримають включення цього обговорення у графік.

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"Через два роки після початку війни споживчі товари від цих двох режимів все ще потрапляють на ринок ЄС", – заявив євродепутат, наголосивши, що вважає це економічно невиправданим і неприйнятним з моральної точки зору.

На його думку, ембарго на продукти з Росії і Білорусі – це один з кроків, які ЄС може зробити у відповідь на протести фермерів у багатьох країнах.

Нагадаємо, у лютому парламент Латвії прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

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Сейм Польщі 8 березня ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.

Європейська правда