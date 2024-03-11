"Укрнафтобуріння" отримає понад мільярд чистого прибутку за 2023 рік, що менше за попередню оцінку

За підсумками 2023 року ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" отримає 1,1 мільярда грн чистого прибутку, що менше за попередні очікування у 1,5 мільярда грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на голову правління Олега Мальчика.

"Ми планували чистий прибуток до 1,5 млрд грн. Але через анулювання спецдозволу і зупинку цей показник впаде орієнтовно до 1,1 млрд грн", — розповів Олег Мальчик, уточнивши, що це попередні дані.

За його словами, з початку року і до моменту фактичного переходу компанії під управління "Укрнафти" (12 липня 2023 року) прибуток становив 186 млн грн. За період із липня по грудень 2023 року вдалося отримати прибуток обсягом 905 млн грн. Це з урахуванням того, що весь грудень минулого року компанія не вела видобутку.

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Попри те, що компанія і до переходу під державне управління була прибутковою, під час аудиту фінансової звітності було знайдено 18 млрд грн дебіторської заборгованості, яка мала ознаки безнадійної.

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