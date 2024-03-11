Україна хоче конфіскувати майно виробника російських "Іскандерів" та "Кинджалів"

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет "Іскандер" та "Кинджал".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Так, згідно з пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства "НВК "Конструкторське бюро машинобудування", яка передбачає стягнення на користь держави активів фізичних та юридичних осіб.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Іскандер" та "Кинджал".

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Третіми особами будуть заявлені:

акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";

державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";

товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" є підприємством у РФ, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні та зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

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