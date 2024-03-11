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Минулого тижня банки видали пільгових кредитів на майже 2 мільярди

Понеділок, 11 березня 2024, 17:50 - Артур Крижний

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 431 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 315 кредитів на 780 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За час дії воєнного стану в Україні видано 48 015 доступних кредитів на загальну суму 193 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 35 794 кредити на 98 млрд грн), з яких станом на 11 березня поточного року:

  • 14,83 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 8,70 млрд грн – як антикризові кредити;
  • 3,72 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 36,72 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 57,58 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту програми підписано 82 837 кредитних договорів на загальну суму 282,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 56 270 договорів на 124,6 млрд гривень.

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