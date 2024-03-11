Потрібно для "промислового безвізу": уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах
Кабінет міністрів посилив нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг - ухвалення такого рішення є вимогою європейських партнерів.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Постанова, зокрема, частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп'ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).
Документ ухвалений на виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами", - пояснили в уряді.
"Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це - необхідний крок в рамках рекомендацій Єврокомісії з підготовки до укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу") та програми Ukraine Facility.
Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги", - заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у 3-х пріоритетних напрямках Угоди АСАА:
- електромагнітної сумісності;
- низьковольтного електричного обладнання;
- безпеки машин і механізмів.
Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:
- встановлення державних регульованих цін;
- законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.
Економічна правда