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Потрібно для "промислового безвізу": уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах

Понеділок, 11 березня 2024, 17:15 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів посилив нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг - ухвалення такого рішення є вимогою європейських партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Постанова, зокрема, частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп'ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).

Документ ухвалений на виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами", - пояснили в уряді.

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"Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це - необхідний крок в рамках рекомендацій Єврокомісії з підготовки до укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу") та програми Ukraine Facility.

Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги", - заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у 3-х пріоритетних напрямках Угоди АСАА:

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  • електромагнітної сумісності;
  • низьковольтного електричного обладнання;
  • безпеки машин і механізмів.

Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:

  • встановлення державних регульованих цін;
  • законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.

Економічна правда

Кабмін промисловість влада компослуги
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