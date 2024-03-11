Всі розділи
Укр / Рус

Путін підписав закон про заборону для іноагентів розповсюджувати рекламу

Понеділок, 11 березня 2024, 15:45 - Артур Крижний

Президент РФ Володимир Путін підписав заборону для іноагентів поширювати рекламу на інформресурсах російських фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє російське видання "РИА"

"Путін підписав закон про заборону для іноагентів поширювати рекламу на інформресурсах російських фізичних та юридичних осіб", - пише видання.

Крім того, у РФ забороняється реклама інформресурсів іноземних агентів у ЗМІ.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше, Держдума РФ ухвалила закон про заборону реклами на інформресурсах іноагентів.

Трохи згодом, Рада Федерації РФ схвалила закон про заборону для іноагентів поширювати рекламу на інформресурсах російських фізосіб та юридичних осіб.

Реклама:
РФ Росія
Реклама:
Матеріали за темою
Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж США і Європа для України - CNN 11 березня 2024, 14:50
У РФ спалахнув ангар поблизу аеропорту: влада повідомила про збиття БПЛА 10 березня 2024, 18:00
Спонсоровані РФ хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft під час останньої атаки 8 березня 2024, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті