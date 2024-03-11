Путін підписав закон про заборону для іноагентів розповсюджувати рекламу

Президент РФ Володимир Путін підписав заборону для іноагентів поширювати рекламу на інформресурсах російських фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє російське видання "РИА"

"Путін підписав закон про заборону для іноагентів поширювати рекламу на інформресурсах російських фізичних та юридичних осіб", - пише видання.

Крім того, у РФ забороняється реклама інформресурсів іноземних агентів у ЗМІ.

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Нагадаємо:

Раніше, Держдума РФ ухвалила закон про заборону реклами на інформресурсах іноагентів.

Трохи згодом, Рада Федерації РФ схвалила закон про заборону для іноагентів поширювати рекламу на інформресурсах російських фізосіб та юридичних осіб.

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