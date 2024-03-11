Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж США і Європа для України - CNN

Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA

Росія виробляє 250 тисяч снарядів на місяць, що майже втричі більше, ніж США та Європа виробляють для постачання в Україну разом узяті.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на дані розвідки НАТО.

"Росія виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік. Разом США та Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки до Києва", - пише видання.

Армія США поставила собі за мету виробляти 100 000 артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року — менше половини місячного виробництва Росії. Але навіть ця цифра тепер недосяжна через те, що виділення 60 мільярдів доларів на допомогу Україні застрягло в Конгресі, повідомив минулого тижня високопоставлений офіційний представник армії США.

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"Зараз ми перебуваємо у виробничій війні. Результат війни в Україні залежить від того, як кожна сторона оснащена для її ведення", – заявив CNN високопоставлений чиновник НАТО.

За словами офіційних осіб, Росія наразі випускає близько 10 000 снарядів на день, порівняно з лише 2 000 на день з української сторони. За даними європейського розвідувального чиновника, співвідношення ще гірше на деяких ділянках 600-мильної лінії фронту.

Дефіцит боєприпасів настає, можливо, у найкритичніший момент для українських військових зусиль з моменту першого вторгнення Росії до Києва у лютому 2022 року. Американські кошти на озброєння України вичерпалися, а республіканська опозиція в Конгресі фактично зупинила їхнє подальше виділення.

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