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Завдяки ремонтам в енергетиці Україна збільшила обсяги експорту електроенергії

Понеділок, 11 березня 2024, 14:00 - Артур Крижний
 
Getty Images

У лютому Україна продала сусідам 64 тисячі МВт-год електроенергії, а лише за 6 днів березня – 57 тисяч МВт-год. Це стало можливим завдяки ремонтній кампанії, під час якої до енергосистеми було додано 3 ГВт генеруючих потужностей. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на слова заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук.

"За понад 120 днів опалювального сезону ми лише 8 разів зверталася по так звану аварійну допомогу, коли екстрено отримували електроенергію від країн-сусідів. Водночас 12 разів ми надавали таку допомогу", – сказала вона.

Завдяки збільшенню потужностей генерації в енергосистемі фіксується профіцит електроенергії. Це дає змогу наростити обсяги експорту - наразі країна передає електроенергію до 5 країн. 

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