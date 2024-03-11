Фонд гарантування виставляє на продаж галузевий пул кредитів за понад 70 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж галузевий пул кредитів із загальною заборгованістю за активами 715,5 млн грн. Стартова ціна лота становить 70,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"27 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, сформованого за так званим "галузевим підходом". До складу виставленого на торги лота GL43N1025772 увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторська заборгованості суб’єктів господарювання, що перебувають на балансі АТ "МЕГАБАНК", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" та АТ "БАНК СІЧ", - йдеться у повідомленні.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено, зокрема:

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комерційну нерухомість в м. Запоріжжя, а саме: будівлі та споруди загальною площею 6633,3 кв. м – адміністративний корпус, насосна станція, контрольно-пропускний пункт, головний виробничий корпус, ангар для мийки автомобілів, багатопотоковий КПП;

зерно пшениці, кукурудзи, соняшника загальним обсягом більше 53 000 тонн з місцем для зберігання в Харківській обл;

металобрухт, арматура, труби, балки та ін., що знаходяться в Харківській обл.;

фінансову поруку.

Стартова ціна лота – 70,4 млн грн.