На допомоги переселенцям у березні в бюджеті передбачено близько 4 мільярдів

У Міністерстві соціальної політики очікують, що допомогу на проживання у березні в Україні отримають близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. На виплати для них у бюджеті передбачено близько 4 мільярдів доларів.

Про це повідомляють в пресслужбі Міністерства соціальної політики України, пише "Укрінформ".

Так, у відомстві зазначають, що у січні 2024 року допомогу на проживання отримували 2,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

У Мінсоцполітики очікують, що орієнтовно 1,5 мільйона осіб отримуватимуть допомогу. У березні на їх підтримку буде виділено близько 4 мільярдів гривень.

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