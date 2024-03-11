На допомоги переселенцям у березні в бюджеті передбачено близько 4 мільярдів
Понеділок, 11 березня 2024, 12:15 -
У Міністерстві соціальної політики очікують, що допомогу на проживання у березні в Україні отримають близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. На виплати для них у бюджеті передбачено близько 4 мільярдів доларів.
Про це повідомляють в пресслужбі Міністерства соціальної політики України, пише "Укрінформ".
Так, у відомстві зазначають, що у січні 2024 року допомогу на проживання отримували 2,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.
У Мінсоцполітики очікують, що орієнтовно 1,5 мільйона осіб отримуватимуть допомогу. У березні на їх підтримку буде виділено близько 4 мільярдів гривень.
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