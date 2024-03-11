Без електрики залишаються майже 400 населених пунктів, є нові пошкодження у 8 областях

Без світла залишаються 386 населених пунктів, є нові пошкодження обленерго у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 386 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Через технологічні порушення є знеструмлення в Донецькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Сумській областях.

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