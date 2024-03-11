Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі повернення до Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це угорський прем’єр заявив в інтерв’ю М1, яке наводить Magyar Nemzet.

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами", – сказав він.

Орбан вважає, що якщо США не даватимуть грошей, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування "і тоді війна закінчиться".

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За його словами, Трамп має "досить детальні плани" щодо того, як закінчити війну РФ проти України, і вони збігаються з інтересами Угорщини.

Однак угорський лідер додав, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа.

Раніше Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

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Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим". Трамп також видав порцію компліментів Орбану, назвавши його "фантастичним лідером".

Європейська правда