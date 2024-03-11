Курс валют на 11 березня: офіційна гривня ослабла на початок тижня

На 11 березня Нацбанк дещо ослабив гривню відносно долара та євро, курси на "чорному ринку" стабільні до дня напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,33 – 38,49 грн проти котирувань у 37,37 – 38,48 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,04– 42,20 грн проти курсу 41,98 – 42,19 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,1410 грн, євро – 41,6957 грн (на 8 березня долар - 38,0836 грн, євро – 41,4883 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,0 - 38,55 грн (курс на 8 березня – 38,05 - 38,53 грн);

Євро – 41,6 - 42,22 грн (курс на 8 березня – 41,4 - 42,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,95 - 38,55 грн:

Ощадбанк – 38,10 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, monobank – 38,45 грн.

Екоомічна правда