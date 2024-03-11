Росіяни влучили в елеватор "Укрлендфармінгу" на Дніпропетровщині
Понеділок, 11 березня 2024, 09:00 -
Росіяни ввечері 9 березня нанесли ракетний удар по виробницичим об’єктам групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік, працівник підприємства. Також повністю зруйновані виробничі об’єкти підприємства, а саме інфраструктура елеватора.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Реклама:
Масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюють представники правоохоронних органів.
Економічна правда
Реклама: