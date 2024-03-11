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Росіяни влучили в елеватор "Укрлендфармінгу" на Дніпропетровщині

Понеділок, 11 березня 2024, 09:00 - Анастасія Жарикова

Росіяни ввечері 9 березня нанесли ракетний удар по виробницичим об’єктам групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік, працівник підприємства. Також повністю зруйновані виробничі об’єкти підприємства, а саме інфраструктура елеватора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

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Масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюють представники правоохоронних органів.

Економічна правда

інфраструктура війна бізнес Бахматюк
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