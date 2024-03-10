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Аудитори торік попередили зловживань майже на 20 мільярдів

Неділя, 10 березня 2024, 17:50 - Артур Крижний
 
Getty Images
За результатами перевірок у 2023 році Державній аудиторській службі вдалося попередити бюджетних фінансових втрат майже на 20 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Державної аудиторської служби України (ДАСУ).

"За результатами 12,2 тис. моніторингів закупівель (а це понад 90% від усіх заходів Держаудитслужби), загальна вартість яких становила 188 млрд грн, виявлено порушення вартістю 92 млрд грн. Фахівцям Служби вдалося запобігти витрачанню майже на 20 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Загалом обсяг охоплених у 2023 році аудиторським контролем фінансових та матеріальних ресурсів становив 1,8 трлн грн, що в 1,4 раза більше, ніж у попередній період.

Водночас зазначається, що суми виявлених порушень, які призвели до втрат, зросли більш ніж удвічі: зі 100 млрд грн у 2022 році до 211 млрд грн - в 2023 році.

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Економічна правда
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