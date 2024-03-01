У Мозамбіку планують відновити будівництво найдорожчого заводу з виробництва СПГ в Африці

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Проєкт з виробництва СПГ Mozambique LNG, який вже отримав 15 мільярдів доларів інвестицій, очікує відновлення будівництва після призупинення у 2021 році через атаки терористів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Mozambique LNG розпочав свою історію з відкриття величезної кількості природного газу біля узбережжя північної частини Мозамбіку у 2010 році.

Оператором проєкту є компанія TotalEnergies - другий найбільший у світі гравець на ринку СПГ.

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Географічне розташування дозволяє проєкту задовольнити потреби атлантичного та азійсько-тихоокеанського ринків, а також задовольнити попит на енергоносії на Близькому Сході та Індійському субконтиненті, що зростає.

План передбачає приблизно 65 трильйонів кубічних футів видобувного природного газу, включно з проєктом з двома технологічними лініями з можливістю розширення до 43 мільйонів тонн на рік.

Запланований наземний об'єкт, призначений для експорту великих газових родовищ Мозамбіку, залучив найбільше проєктне фінансування, яке коли-небудь бачили в Африці, розміром у 15 млрд дол, при тому, що заплановані інвестиції становлять 20 млрд дол.

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У 2021 році пов'язані з Ісламською державою напади бойовиків поблизу об'єкта змусили Total евакуювати персонал і оголосити форс-мажорні обставини.

Кредитори проєкту, серед яких є Експортно-імпортний банк США, який виділив найбільшу частку фінансування у розмірі 4,7 мільярда доларів США, проводять оцінку щодо відновлення фінансування.

У TotalEnergies заявили, що компанія досягла прогресу з постачальниками та підрядниками щодо перезапуску в середині 2024 року.

Економічна правда